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    ​Рынок обязательного страхования недвижимости в Азербайджане вырос на 24%

    80% страховых договоров, связанных с недвижимостью, приходятся на долю жилых домов и квартир

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ В 2014 году в Азербайджане заключено 152 111 договоров по страхованию недвижимости. А сумма страховых взносов по этим договорам составила около 16 млн. манатов. Об этом агентству Report сообщили из Бюро обязательного страхования (БОС). По сравнению с предыдущим годом количество заключенных в этой сфере страховых договоров выросла на 36,1%, а сумма взносов - на 23,8%.

    80,4% страховых договоров, связанных с недвижимостью, приходятся на долю жилых домов и квартир, 0,3% - административных зданий, а остальные 19,3% - на другие виды недвижимости.

    Показатели по обязательному страхованию жилых домов и квартир по городам и районам республики отражены в нижеследующей таблице:

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