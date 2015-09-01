Рынок обязательного страхования недвижимости в Азербайджане вырос на 10%

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ В августе текущего года в Азербайджане заключено 5 907 договоров по обязательному страхованию недвижимости. Как сообщает Report со ссылкой на Бюро обязательного страхования (БОС), сумма страховых взносов по договорам обязательного страхования недвижимого имущества составила 1,6 млн. манатов.

Среди договоров обязательного страхования недвижимого имущества 65,13% приходится на долю жилых домов и квартир, 0,41% - административных зданий, 34,47% - другого недвижимого имущества. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество договоров по обязательному страхованию недвижимости снизилось на 37,4%, сумма взносов выросла на 9,6%.

По информации, 40% объема страхования недвижимости за август пришлось на долю Баку, Гянджи и Сумгайыта.

В августе в стране заключено 175 договоров обязательного страхования гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества, 9 договоров - по обязательному индивидуальному страхованию пассажиров от аварий.

Сумма страховых взносов по договорам страхования гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества составила 15 090 манатов, по обязательному индивидуальному страхованию пассажиров от аварий - 1 218 манатов.