​Рынок обязательного страхования недвижимости в Азербайджане сократился на 17%

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ За июнь текущего года в Азербайджане заключено 11 639 договоров обязательного страхования недвижимости. Сумма страховых взносов по договорам обязательного страхования недвижимого имущества составила 4,2 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Бюро обязательного страхования (БОС), Среди договоров обязательного страхования недвижимого имущества 79,8% пришлось на долю жилых домов и квартир, 0,4% - административных зданий, 19,8% - иного недвижимого имущества.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество договоров по обязательному страхованию недвижимости сократилось на 14%, сумма взносов - на 17%.

Отметим, что за май текущего года в Азербайджане заключено 6 458 договоров обязательного страхования недвижимости. Сумма страховых взносов по договорам обязательного страхования недвижимого имущества составила 1,7 млн. манатов. В апреле эти показатели составили соответственно 6 894 и 1,2 млн. манатов, в марте - 5 245 и 1,9 млн. манатов, в феврале - 5 904 и 755,9 тыс. манатов, в январе - 5 253 и 5,7 млн. манатов.

За июнь в стране заключено 310 договоров обязательного страхования гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества, 28 договоров - по обязательному индивидуальному страхованию пассажиров от аварий. Сумма страховых взносов по договорам страхования гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества составила 22 680 манатов, по обязательному индивидуальному страхованию пассажиров от аварий - 7 194 маната.