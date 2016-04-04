​Рынок обязательного страхования недвижимости в Азербайджане сократился на 11%

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ За март текущего года в Азербайджане заключено 5 245 договоров обязательного страхования недвижимости. Как сообщает Report со ссылкой на Бюро обязательного страхования (БОС), сумма страховых взносов по договорам обязательного страхования недвижимого имущества превысила 1,9 млн. манатов. Среди договоров обязательного страхования недвижимого имущества 68,4% приходится на долю жилых домов и квартир, 0,7% - административных зданий, 31,1% - иного недвижимого имущества.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество договоров по обязательному страхованию недвижимости сократилось на 43,2%, сумма взносов выросла на 29,7%.

В целом, за первый квартал 2016 года заключено 15 970 договоров обязательного страхования недвижимости, сборы по ним составили 8,4 млн. манатов. Количество договоров по обязательному страхованию недвижимости в годовом исчислении сократилось на 45,7%, сумма взносов - на 10,9%.