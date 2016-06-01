Рынок обязательного страхования недвижимого имущества Азербайджана сократился

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ За май текущего года в Азербайджане заключено 6 458 договоров обязательного страхования недвижимости. Как сообщает Report со ссылкой на Бюро обязательного страхования (БОС), сумма страховых взносов по договорам обязательного страхования недвижимого имущества составила 1,7 млн. манатов. Среди договоров обязательного страхования недвижимого имущества 61,7% приходится на долю жилых домов и квартир, 0,7% - административных зданий, 37,6% - иного недвижимого имущества.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество договоров по обязательному страхованию недвижимости сократилось на 55%, сумма взносов - на 22%.

За май в стране заключен 251 договор обязательного страхования гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества, 1 договор - по обязательному индивидуальному страхованию пассажиров от аварий. Сумма страховых взносов по договорам страхования гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества составила 19,7 тыс. манатов, по обязательному индивидуальному страхованию пассажиров от аварий - 400 манатов.