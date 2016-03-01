​Рынок обязательного страхования недвижимого имущества Азербайджана резко сократился

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ За февраль текущего года в Азербайджане заключено 5 904 договоров обязательного страхования недвижимости.

Как сообщает Report со ссылкой на Бюро обязательного страхования (БОС), сумма страховых взносов по договорам обязательного страхования недвижимого имущества составила 755 887 млн. манатов.

Среди договоров обязательного страхования недвижимого имущества 64% приходится на долю жилых домов и квартир, 1% - административных зданий, 35% - иного недвижимого имущества. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество договоров по обязательному страхованию недвижимости сократилось на 56%, сумма взносов сократилась на 80%.

За февраль в стране заключено 373 договора обязательного страхования гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества, 7 договоров - по обязательному индивидуальному страхованию пассажиров от аварий. Сумма страховых взносов по договорам страхования гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества составила 21 960 манатов, по обязательному индивидуальному страхованию пассажиров от аварий - 8 178 манатов.