Рынок обязательного страхования иного чем жизнь в Азербайджане вырос на 5%

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Страховые компании – участницы Бюро обязательного страхования Азербайджана (БОС) в 2016 году заключили 1 152 066 договоров по видам обязательного страхования иного чем жизнь на общую сумму 106 076 363,62 манатов.

Как сообщает Report, по сравнению с 2015 годом количество договоров обязательного страхования выросла на 6,8%, сумма страховых сборов - на 4,8%.

Согласно отчету, сборы по обязательному страхованию недвижимости выросли на 1,51% в годовом сравнении и в 2016 году достигли 25 175 705,6 манатов. За этот период рынок страхования гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества сократился на 17,9% - до 271 230 манатов.

Объем обязательного индивидуального страхования пассажиров от аварий сократился на 28,7% - до 96 953 манатов. Отметим, что в 2016 году в системе страхования "Зеленая карта" заключено 10 514 договоров, сумма взносов по ним составила 768 684 манатов.