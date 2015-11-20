​Рынок обязательного страхования Азербайджана вырос на 13%

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ За январь-октябрь текущего года 62,3% или 236,1 млн. манатов страховых сборов пришлось на долю добровольных видов страхования.

Как сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию страховщиков Азербайджана (АСА), это на 2,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сборы по обязательным видам страхования составили 142,8 млн. манатов или 37,7% рынка. Рынок обязательного страхования вырос на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 10 месяцев текущего года 103,8 млн. манатов или 74,1% выплат пришлось на долю добровольных видов страхования, что на 7,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выплаты по обязательным видам страхования составили 36,2 млн. манатов, или 25,9% рынка, что на 4,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

За отчетный период на каждые 100 манатов сборов по добровольным видам страхования пришлось 44 маната выплат. В прошлом году этот показатель был равен 42,2 маната. Выплаты на каждые 100 манатов сборов по обязательным видам страхования снизились с 27,4 до 25,4 манатов.