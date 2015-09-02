​Рынок обязательного страхования автомобилей вырос на 16%

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ За январь-август текущего года в информационной системе Бюро обязательного страхования (БОС) было зафиксировано 679 556 договоров по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. За указанный период сумма страховых взносов по договорам обязательного страхования составила 53 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БОС, из них 120 821 (17,8%) составили договора по транспортным средствам, зарегистрированным в зарубежных странах и ввезенным в Азербайджан в транзитных целях. Страховые взносы по этим договорам составили 3,223 млн. манатов (6,1%).

Наблюдается рост количества договоров обязательного страхования на 11%, а суммы страховых взносов - на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.