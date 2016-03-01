​Рынок обязательного страхования автомобилей в Азербайджане в феврале вырос на 25%

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ За февраль этого года в информационной системе Бюро обязательного страхования (БОС) было зафиксировано 75 590 договоров по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.

Как сообщает Report со ссылкой на БОС, из них 8 974 составили договора по транспортным средствам, зарегистрированным в зарубежных странах и ввезенным в Азербайджан в транзитных целях.

За указанный период сумма страховых взносов по договорам стандартного и пограничного страхования составила 6,3 млн. манатов. В результате наблюдается рост количества договоров ОСАГО на 18,2%, а суммы страховых взносов - на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.