​Рынок обязательного автострахования вырос на 77%

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ За март этого года в информационной системе Бюро обязательного страхования (БОС) было зарегистрировано 109 842 договора по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. Как сообщает Report со ссылкой на БОС, из них 11 004 составили договоры по транспортным средствам, зарегистрированным в зарубежных странах и ввезенным в Азербайджан в транзитных целях. За указанный период сумма страховых взносов по договорам стандартного и пограничного страхования составила 9,5 млн. манатов.

Отметим, что 22 034 договора стандартного страхования заключено по транспортным средствам, не зарегистрированным в информационной системе, то есть не имеющих обязательного страхования.

Количество страховых договоров по сравнению с аналогичным периодом 2015 года выросло на 59,1%, а суммы страховых взносов - на 76,8%.

В целом, за январь-март 2016 года было зарегистрировано 240 176 договоров по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, сумма страховых взносов по ним составила 20,1 млн. манатов. Количество страховых договоров по сравнению с аналогичным периодом 2015 года выросло на 21%, а суммы страховых взносов - на 31%.