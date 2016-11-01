Рынок обязательного автострахования в Азербайджане в октябре сократился на 1%

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ За октябрь этого года в информационной системе Бюро обязательного страхования Азербайджана (БОС) было зарегистрировано 79 683 договора по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.

Как сообщает Report со ссылкой на БОС, 9 975 из них составили договоры по транспортным средствам, зарегистрированным в зарубежных странах и ввезенным в Азербайджан в транзитных целях. В октябре сумма страховых взносов по договорам стандартного и пограничного страхования составила 6,5 млн манатов.

Количество страховых договоров по сравнению с октябрем 2015 года сократилось на 1,5%, а суммы страховых взносов - на 1,0%.

За отчетный месяц среднемесячный страховой взнос по сравнению с сентябрем вырос на 1,2% и составил 82,4 маната.

Отметим, что за январь-октябрь текущего года было зарегистрировано 870 047 страховых договоров ОСАГО. Сумма страховых взносов составила 69,6 млн манатов. Количество страховых договоров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 5,2%, а суммы страховых взносов - на 7%.