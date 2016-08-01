Рынок обязательного автострахования в Азербайджане сократился на 16% - ОБНОВЛЕНО

Первая новость опубликована в 11:27

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ За июль этого года в информационной системе Бюро обязательного страхования Азербайджана (БОС) было зарегистрировано 102 485 договоров по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.

Как сообщает Report со ссылкой на Бюро, 15 550 из них составили договоры по транспортным средствам, зарегистрированным в зарубежных странах и ввезенным в Азербайджан в транзитных целях. За июль текущего года сумма страховых взносов по договорам стандартного и пограничного страхования составила 8 млн. манатов.

Количество страховых договоров по сравнению с июлем 2015 года сократилось на 11,4%, а суммы страховых взносов - на 15,6%.

Среднемесячный страховой взнос в июле по сравнению с июнем снизился на 1,9% и составил 77,9 маната.

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За июль 2016 года страховые компании-участницы Бюро обязательного страхования (БОС) осуществили страховые выплаты по “Обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств" (ОСАГО) по 1 743 страховым требованиям на общую сумму 2,2 млн. манатов. По сравнению с июлем прошлого года страховые выплаты сократились на 11%.

Среди страховых выплат 2 021 481 манат пришелся на нанесение ущерба транспортным средствам, 80 580 манатов - на нанесение ущерба имуществу, 46 500 манатов - на нанесение ущерба здоровью, 70 тыс. манатов - на смерть застрахованного лица.

В отчетном периоде средняя сумма страховых выплат за причиненный владельцам транспортных средств ущерб составила 1 235 манатов.

За январь-июль текущего года было зарегистрировано 628 352 страховых договора. Сумма страховых взносов составила 50 млн. манатов. Количество страховых договоров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 6%, а суммы страховых взносов - на 9%.