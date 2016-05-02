Рынок обязательного автострахования Азербайджана вырос

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ За апрель этого года в информационной системе Бюро обязательного страхования (БОС) был зарегистрирован 109 121 договор по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.

Как сообщает Report со ссылкой на БОС, из них 10 147 составили договоры по транспортным средствам, зарегистрированным в зарубежных странах и ввезенным в Азербайджан в транзитных целях. За указанный период сумма страховых взносов по договорам стандартного и пограничного страхования составила 8,4 млн. манатов.

Количество страховых договоров по сравнению с апрелем 2015 года выросло на 2,7%, а суммы страховых взносов - на 5,8%.