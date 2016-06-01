Рынок обязательного автострахования Азербайджана вырос на 10%

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ За май этого года в информационной системе Бюро обязательного страхования (БОС) было зарегистрировано 100 067 договоров по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.

Как сообщает Report со ссылкой на БОС, из них 11 221 составили договоры по транспортным средствам, зарегистрированным в зарубежных странах и ввезенным в Азербайджан в транзитных целях. За указанный период сумма страховых взносов по договорам стандартного и пограничного страхования составила 7,5 млн. манатов.

Количество страховых договоров по сравнению с маем 2015 года выросло на 6,9%, а суммы страховых взносов - на 9,9%. Среднемесячный страховой взнос в мае сократился по сравнению с апрелем на 1,6% и составил 75,7 манатов.