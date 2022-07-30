Рынок non-life-страхования в Азербайджане сократился на 5%

В январе-июне этого года в Азербайджане было собрано 245,708 млн манатов страховых взносов в рамках non-life-страхования.

В январе-июне этого года в Азербайджане было собрано 245,708 млн манатов страховых взносов в рамках non-life-страхования.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма выплат по данному виду страхования за отчетный период составила 90,157 млн манатов, что 15,5% меньше, чем в годовом сравнении.

За январь-июнь на каждые 100 манатов, собранных в рамках non-life-страхования, пришлось 36,7 маната выплат. В январе 2020 года этот показатель составил 41,2 маната.

За шесть месяцев по линии 20 страховых компаний в Азербайджане было собрано страховых взносов на сумму 491,605 млн манатов, что на 8,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма выплат, осуществленных страховыми компаниями за отчетный период, составила 174,923 млн манатов, что на 29,5% меньше в годовом сравнении. На каждые 100 манатов пришлось 35,6 маната выплат. В январе-июне 2021 года этот показатель составил 54,9 маната.