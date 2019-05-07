Рынок корпоративных ценных бумаг Азербайджана незначительно сократился

В январе-марте 2019 года на рынке корпоративных ценных бумаг Азербайджана осуществлены операции в объеме 801,1 млн манатов, что на 0,65% меньше аналогичного показателя прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, из них операции в объеме 629,9 млн манатов (+36,7%) осуществлены на первичном рынке, 171,2 млн манатов (-50,4%) - на вторичном рынке.

Количество сделок на рынке ценных бумаг в годовом сравнении увеличилось на 2,5% - до 661.

Количество сделок на первичном рынке увеличилось в 2,55 раза - до 46, на вторичном рынке сократилось на 1,9% - до 615.