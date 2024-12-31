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Рынок добровольного страхования в Азербайджане вырос более чем на 12%

Рынок добровольного страхования в Азербайджане вырос более чем на 12% За январь-ноябрь этого года в Азербайджане за счет добровольных видов страхования было собрано 912,558 млн манатов страховых взносов.
Финансы
31 декабря 2024 г. 10:54
Рынок добровольного страхования в Азербайджане вырос более чем на 12%

За январь-ноябрь этого года в Азербайджане за счет добровольных видов страхования было собрано 912,558 млн манатов страховых взносов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 12,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма выплат по видам добровольного страхования за отчетный период составила 568,093 млн манатов, что на 42,6% больше, чем год назад.

За 11 месяцев на каждые 100 манатов страховых сборов пришлось 62,3 маната выплат. Эта цифра год назад составляла 49 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda könüllü sığorta bazarı 12 %-dən çox böyüyüb

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