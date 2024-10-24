Рынок ценных бумаг Азербайджана за 9 месяцев вырос в 2,3 раза

11:27 В январе-сентябре текущего года на рынке ценных бумаг Азербайджана осуществлены операции на сумму 38 млрд 165,7 млн манатов.

В январе-сентябре текущего года на рынке ценных бумаг Азербайджана осуществлены операции на сумму 38 млрд 165,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из них операции на 6 млрд 7,7 млн манатов осуществлены первичном рынке (-0,6%), на 32 млрд 158,3 млн манатов - вторичном (+ 3 раза).

За отчетный период на рынке ценных бумаг заключено 61 040 сделок, что в 6,3 раза больше показателя 9 месяцев прошлого года. Из них 51 127 сделок пришлось на первичный рынок (+27,6 раза), 9 913 сделок - вторичный (+26,95%).

В январе-сентябре 5 млрд 269,4 млн манатов (снижение на 14,7%) или 13,8% операций на рынке ценных бумаг Азербайджана пришлось на государственные ценные бумаги, 2 млрд 815,8 млн манатов (+62,4%) или 7,4% - корпоративные ценные бумаги, 30 млрд 80,6 млн манатов (+3,5 раза) или 78,8% - операции репо.

За 9 месяцев 2 114 (-4,9%) или 3,5% сделок, заключенных на рынке сделок пришлось на государственные ценные бумаги, 52 329 (+17,55 раза) или 85,7% - на негосударственные ценные бумаги, 6 597 (+48%) или 10,8% - на операции репо.