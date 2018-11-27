Рынок ценных бумаг Азербайджана вырос вдвое

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре 2018 года на рынке ценных бумаг Азербайджана осуществлены операции в объеме 18 млрд 657,7 млн манатов, что в 2 раза превышает аналогичный показатель прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, из них 57,2% операций (10 млрд 664,4 млн манатов) осуществлены на первичном рынке, а 42,8% (7 млрд 993,3 млн манатов) - на вторичном рынке.

За 9 месяцев 2018 года с ценными бумагами совершено в 47 раз больше операций репо по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем операций репо за отчетный период составил 546 млн манатов, из них с государственными ценными бумагами совершено 95% операций (518 млн манатов).

За отчетный период зарегистрированы ценные бумаги на 12 млрд 269 млн манатов (141 регистрация).