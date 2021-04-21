Рынок ценных бумаг Азербайджана вырос в 2 раза

В январе-марте текущего года на рынке ценных бумаг Азербайджана было проведено операций на сумму 4 271,8 млн манатов.

В январе-марте текущего года на рынке ценных бумаг Азербайджана было проведено операций на сумму 4 271,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 97,9% или почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из этого объема 2 782,6 млн манатов сформировалось на первичном рынке (рост в 4,5 раза), 1 489,2 млн манатов - на вторичном рынке (спад на 2,9%).

За отчетный период на рынке ценных бумаг было заключено 2 834 сделки. Это в 2,3 раза больше, чем в годовом сравнении. Из них 491 сделка пришлась на первичный рынок (в 3,1 раза больше), а 2 343 - на вторичный рынок (в 2,2 раза больше).