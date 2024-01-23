Рынок ценных бумаг Азербайджана вырос на 80%

В 2023 году на рынке ценных бумаг Азербайджана было проведено операций на сумму 28 млрд 69,2 млн манатов.

В 2023 году на рынке ценных бумаг Азербайджана было проведено операций на сумму 28 млрд 69,2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 80,4% больше, чем в 2022 году.

8 млрд 227,4 млн манатов из них сформировались на первичном рынке (на 1% меньше), а 19 млрд 841,8 млн манатов - на вторичном рынке (в 2,7 раза больше).

За отчетный период на рынке ценных бумаг было заключено 13 545 сделок. Это на 22,9% больше, чем год назад. 2 292 сделки пришлись на первичный рынок (на 6,3% больше), а 11 253 - на вторичный рынок (на 27% больше).

8 млрд 405,6 млн манатов или 29,9% операций на рынке ценных бумаг Азербайджана пришлось на государственные ценные бумаги, 2 млрд 279,1 млн манатов или 8,1%,- корпоративные ценные бумаги, 17 млрд 384,5 млн манатов или 61,9% - операции РЕПО. Это соответственно в 1,1%, 4,1% и 3,4 раза больше, чем год назад.

В структуре заключенных сделок на долю государственных ценных бумаг пришлось 2 807 или 20,7%, корпоративных ценных бумаг - 3 961 или 29,2%, операций РЕПО - 6 777 или 50%. Это соответственно на 12% больше, на 10% меньше и на 64,8% больше, чем годом ранее.