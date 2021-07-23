Рынок ценных бумаг Азербайджана вырос на 73%

В январе-июне текущего года на рынке ценных бумаг Азербайджана было проведено операций на сумму 8 520,6 млн манатов.

В январе-июне текущего года на рынке ценных бумаг Азербайджана было проведено операций на сумму 8 520,6 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 73,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из этого объема 4 813,5 млн манатов сформировалось на первичном рынке (рост на 77,6%), 3 707,1 млн манатов - на вторичном рынке (рост на 68%).

За отчетный период на рынке ценных бумаг было заключено 5 914 сделок. Это в 2,5 раза больше, чем в годовом сравнении. Из них 1 078 сделок пришлось на первичный рынок (в 2,5 раза больше), а 4 836 - на вторичный рынок (в 2,5 раза больше).