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Рынок ценных бумаг Азербайджана вырос на 24%

Рынок ценных бумаг Азербайджана вырос на 24% В I квартале этого года на рынке ценных бумаг Азербайджана было проведено операций на сумму 5 284,1 млн манатов.
Финансы
10 мая 2022 г. 17:29
Рынок ценных бумаг Азербайджана вырос на 24%

В I квартале этого года на рынке ценных бумаг Азербайджана было проведено операций на сумму 5 284,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 23,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Часть квартального показателя в 2 858,1 млн манатов сформировалась на первичном рынке (на 2,7% больше), а часть в 2 426 млн манатов - на вторичном рынке (на 62,9% больше).

За отчетный период на рынке ценных бумаг была заключена 2 971 сделка. Это на 4,8% больше, чем годом ранее. 517 сделок пришлось на первичный рынок (на 5,3% больше), а 2 454 - на вторичный рынок (на 4,7% больше).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın qiymətli kağızlar bazarı 24 % böyüyüb

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