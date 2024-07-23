Рынок ценных бумаг Азербайджана вырос более чем вдвое

В первом полугодии этого года на рынке ценных бумаг Азербайджана были осуществлены операции на сумму 18 млрд 616,9 млн манатов, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В первом полугодии этого года на рынке ценных бумаг Азербайджана были осуществлены операции на сумму 18 млрд 616,9 млн манатов, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Часть полугодового показателя в 4 млрд 280,6 млн манатов была сформирована на первичном рынке (на 22,8% больше), а часть в 14 млрд 336,3 млн манатов - на вторичном рынке (в 2,9 раза больше).

За отчетный период на рынке ценных бумаг было заключено 7 354 сделки, что на 31,7% больше, чем год назад.

1 182 сделки пришлись на первичный рынок (на 1,8% меньше), а 6 172 - на вторичный (на 41% больше).

В январе-июне на долю государственных ценных бумаг пришлось 3 млрд 653,5 млн манатов или 19,6% операций, на корпоративные ценные бумаги - 2 млрд 138,3 млн манатов или 11,5%, на операции репо - 12 млрд 825,1 млн манатов или 68,9%, что соответственно в 14,7 %, 53% и 3,3 раза больше, чем годом ранее.