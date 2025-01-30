Рынок ценных бумаг Азербайджана вырос в 2,6 раза

В 2024 году на рынке ценных бумаг Азербайджана были осуществлены операции на сумму 72 млрд 473,3 млн манатов, что в 2,6 раза превышает показатель прошлого года.

В 2024 году на рынке ценных бумаг Азербайджана были осуществлены операции на сумму 72 млрд 473,3 млн манатов, что в 2,6 раза превышает показатель 2023 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

8 млрд 651 млн манатов из них были осуществлены на первичном рынке (рост на 5,1%), а 63 млрд 822,3 млн манатов - на вторичном рынке (рост в 3,2 раза).

За 2024 год на рынке ценных бумаг заключены 72 272 сделки, что в 5,3 раза больше, чем годом ранее. Из них 51 762 сделки пришлись на первичный рынок (рост в 22,6 раза), 20 510 - на вторичный (рост на 82,3%).