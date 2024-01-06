Рынок ценных бумаг Азербайджана в 2023 году

2023 год можно считать важным годом для рынка ценных бумаг Азербайджана

2023 год можно считать важным годом для рынка ценных бумаг Азербайджана.

За прошлый год сменилось руководство ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) и Национального депозитарного центра (НДЦ), были заново сформированы как Советы директоров, так и Наблюдательный совет обеих структур.

Кроме того, в прошлом году были обновлены системы БФБ и НДЦ. Запущены созданные совместно с одной из ведущих корпораций в сфере финансовых технологий "Монтран" Система торговли ценными бумагами (BETP) и Центральная депозитарная платформа (CEDAR).

За отчетный период Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не выдал лицензий ни одной инвестиционной компании, а получение лицензии, вновь созданной ЗАО "Инвестиционная компания Novocapital" отложено до 2024 года. Также истек срок лицензии, выданной ЦБА ООО InvestAz Asset Management, занимающемуся управлением инвестиционными фондами. При этом количество компаний, управляющих инвестиционными фондами в стране, сократилось до одной. В настоящее время лицензией в данной области обладает только ООО AzFinance Asset Management. В течение года в связи со сменой учредителя ОАО "Инвестиционная компания BTB Capital" (его продал ОАО "Bank BTB") сменила название на "инвестиционная компания Assist Finance".

2023 год был также активным с точки зрения выпуска акций и облигаций в Азербайджане. Как финансовые, так и нефинансовые организации увеличили свой уставный капитал за счет рынка капитала и заемных средств. С этой точки зрения следует отметить, что Азиатский банк развития дважды в прошлом году выпустил облигации в манатах (8,4 млн манатов и 14,5 млн манатов), а также ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" разместило облигации на сумму 100 млн долларов. Таким образом число госкомпаний, выпустивших облигации в Азербайджане, наряду с Государственной нефтяной компанией SOCAR и ЗАО AzerGold достигло трех. Тем временем ЦБА начал публиковать оценочную кривую доходности государственных облигаций.

Как заявила Report заместитель директора одной из действующих в стране инвестиционных компаний, член Коллегии адвокатов Пярвана Гасымова, 2023 год можно считать годом совершенствования инфраструктуры для участников рынка капитала.

"В прошлом году не наблюдалось никаких резких скачков на рынке. Большая часть операций проводилась с государственными ценными бумагами. Я думаю, что в этом году рынок будет более склонен к развитию", - заявила она.