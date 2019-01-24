Рынок ценных бумаг Азербайджана увеличился на 56%

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В 2018 году на рынке ценных бумаг Азербайджана осуществлены операции в объеме 24 554,8 млн манатов, что на 56,2% превышает показатель 2017 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, из них 58,7% операций (14 407,9 млн манатов) осуществлены на первичном рынке, 41,3% (10 146,9 млн манатов) - на вторичном рынке.

В 2018 году с ценными бумагами совершено в 11,9 раза больше операций репо по сравнению с предыдущим годом. Объем операций репо за отчетный период составил 611,8 млн манатов, из них с государственными ценными бумагами совершено 95,5% операций (584,2 млн манатов).

За отчетный период зарегистрированы ценные бумаги на 16 599,1 млн манатов (205 регистраций).