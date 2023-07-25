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​​​​​​​Рынок ценных бумаг Азербайджана вырос на 4%

​​​​​​​Рынок ценных бумаг Азербайджана вырос на 4% В первом полугодии текущего года на рынке ценных бумаг Азербайджана осуществлено сделок на сумму 8 млрд 510,3 млн манатов.
Финансы
25 июля 2023 г. 13:38
​​​​​​​Рынок ценных бумаг Азербайджана вырос на 4%

В первом полугодии текущего года на рынке ценных бумаг Азербайджана осуществлено сделок на сумму 8 млрд 510,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

3 млрд 487 млн манатов из них сформированы на первичном рынке (на 25,2% меньше), а 5 млрд 023,3 млн манатов - на вторичном рынке (на 41% больше).

За отчетный период на рынке ценных бумаг заключены 5 582 сделки. Это на 14,2% больше в годовом сравнении. 1 204 сделки заключены на первичном рынке (на 25,7% больше), а 4 378 - на вторичном (на 11,5% больше).

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Версия на английском языке Azerbaijan’s securities market grows by 4%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın qiymətli kağızlar bazarı 4 % böyüyüb

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