​​​​​​​Рынок ценных бумаг Азербайджана вырос на 4%

В первом полугодии текущего года на рынке ценных бумаг Азербайджана осуществлено сделок на сумму 8 млрд 510,3 млн манатов.

В первом полугодии текущего года на рынке ценных бумаг Азербайджана осуществлено сделок на сумму 8 млрд 510,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

3 млрд 487 млн манатов из них сформированы на первичном рынке (на 25,2% меньше), а 5 млрд 023,3 млн манатов - на вторичном рынке (на 41% больше).

За отчетный период на рынке ценных бумаг заключены 5 582 сделки. Это на 14,2% больше в годовом сравнении. 1 204 сделки заключены на первичном рынке (на 25,7% больше), а 4 378 - на вторичном (на 11,5% больше).