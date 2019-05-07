Рынок ценных бумаг Азербайджана сократился на 8%

В январе-марте 2019 года на рынке ценных бумаг Азербайджана осуществлены операции в объеме 5 633,5 млн манатов, что на 8,45% меньше аналогичного показателя прошлого года.
Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, из них операции в объеме 4 144,8 млн манатов (+36,3%) осуществлены на первичном рынке, 1 518,7 млн манатов (-51,7%) - на вторичном рынке.
Количество сделок на рынке ценных бумаг в годовом сравнении увеличилось на 11,2% - до 29 958.
Количество сделок на первичном рынке увеличилось на 22,9% - до 397, на вторичном рынке – на 11% - до 29 561.
Namiq HüseynovАвтор новости