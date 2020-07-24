Рынок ценных бумаг Азербайджана сократился на 40%

В январе-июне этого года на рынке ценных бумаг Азербайджана осуществлены операции на 4 917,1 млн манатов

В январе-июне этого года на рынке ценных бумаг Азербайджана осуществлены операции на 4 917,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 39,9% меньше, чем за тот же период прошлого года.

На первичном рынке сформировано 2 710,7 млн манатов (-39%), на вторичном - 2 206,4 млн манатов (+81%).

За 6 месяцев на рынке ценных бумаг совершены 2 383 сделки. Это на 11,9% меньше, чем годом ранее. Из них на первичном рынке заключено 440 сделок (-48,5%), на вторичном - 1 943 (+5%).

На долю государственных ценных бумаг пришлось 2 963,7 млн манатов (60,3%), корпоративных ценных бумаг - 1 193,9 млн манатов (24,3%), операций РЕПО - 759,4 млн манатов (15,4%). Это на соответственно на 55,5% меньше, 10,3% и 73,5% больше, чем годом ранее.