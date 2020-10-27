Рынок ценных бумаг Азербайджана сократился более чем на 24%

За отчетный период на рынке ценных бумаг заключено 4 185 сделок. Это на 4,8% меньше, чем в годовом исчислении

В январе-сентябре этого года на рынке ценных бумаг Азербайджана совершены операции на 9 млрд 148,2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 24,2% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Из них 5 млрд 726,1 млн манатов совершено на первичном рынке (на 40,8% меньше), 3 млрд 422,1 млн манатов - на вторичном рынке (на 42,3% больше).

За отчетный период на рынке ценных бумаг заключено 4 185 сделок. Это на 4,8% меньше, чем в годовом исчислении. На первичный рынок пришлось 988 сделок (на 30,7% меньше), на вторичный рынок - 3 197 (на 7,6% больше).

В январе-сентябре в структуре операций на рынке ценных бумаг Азербайджана на долю государственных ценных бумаг пришлось 61,8% (5 млрд 657,3 млн манатов), корпоративных ценных бумаг - 23,1% (2 млрд 111,4 млн манатов), операций РЕПО - 15,1% (1 млрд 379,5 млн манатов). Это соответственно на 39,3% меньше и на 10,3% и 63,7% больше, чем годом ранее.