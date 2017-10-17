Рынок безналичных платежей в Азербайджане растет быстрыми темпами

© Report/ Elshan Baba

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Объем безналичных платежей в Азербайджане растет ускоренными темпами. По данному параметру Баку входит в сотню лучших городов мира.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы на мероприятии "Рынки капитала Азербайджана: возможности и перспективы" по случаю годовщины выпуска облигаций SOCAR.

По его словам, параллельно в госучреждениях Азербайджана внедряются стандарты корпоративного управления. Эти два фактора способствуют развитию рынка ценных бумаг: "В целях привлечения инвестора к какой-либо ценной бумаге (акции или облигации) на данном предприятии необходимо внедрение системы корпоративного управления. Безналичные расчеты нужны для обеспечения прозрачности и роста доверия. В Азербайджане нет проблем с ликвидностью. С начала года денежная база в стране выросла на 18%. В настоящее время отношение денежной базы к валовому внутреннему продукту составляет 13-14%. С этой позиции Азербайджан опережает такие страны, как Турция и Южная Корея".

В. Гасымлы также отметил, что следующий год станет годом ускоренного развития экономики Азербайджана, а предпринимаемые шаги обеспечат вливание денег в экономику: "Рынок ценных бумаг будет играть важную роль в поддержке реального сектора".