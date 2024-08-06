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Рынок акций Японии восстановился после падения на 12,4% накануне

Рынок акций Японии восстановился после падения на 12,4% накануне Рынки акций Японии и Южной Кореи восстанавливаются во вторник после резкого снижения днем ранее, при этом индексы материкового Китая и Гонконга показывают незначительное снижение.
Финансы
6 августа 2024 г. 11:02
Рынок акций Японии восстановился после падения на 12,4% накануне

Рынки акций Японии и Южной Кореи восстанавливаются во вторник после резкого снижения днем ранее, при этом индексы материкового Китая и Гонконга показывают незначительное снижение.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", японский индекс Nikkei 225 утром взлетел на 9,3% после падения на 12,4% по итогам предыдущих торгов.

Лидером подъема выступают акции производителя продуктов питания и специй Kikkoman, подорожавшие почти на 21%.

Сильное повышение демонстрируют бумаги представителей технологической сферы, включая Tokyo Electron (+14,2%), Screen Holdings Co. (+10,4%), Socionext Inc. (+8,3%), Renesas Electronics Corp. (+17%), SoftBank Group (+9,1%), Advantest (+13,6%).

Кроме того, растет стоимость таких крупных компаний, как Toyota Motor (+10%), Sony Group (+8,2%), Fast Retailing (+2,9%) и Nintendo (+11,8%), а также банка Mitsubishi UFJ (+4,2%).

Южнокорейский индекс Kospi подскочил на 3,8% после снижения почти на 9% в понедельник.

Бумаги одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics подорожали на 2,1%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 5,2%.

Котировки акций автопроизводителя Hyundai Motor выросли на 5,4%, авиакомпании Korean Air Lines - на 1%, сталелитейной Posco - на 5,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,7%.

Лидером подъема выступают акции урановой компании Deep Yellow (+4,8%).

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP повысилась на 0,4%, конкурирующей Rio Tinto - опустилась на 0,2%.

Дорожают акции банков, включая National Australia Bank - на 1,2%, Westpac Banking - на 1,1%, Commonwealth Bank - на 2,7%, Macquarie - на 1,9%.

Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 0,35%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%.

На Гонконгской фондовой бирже существенно снизились котировки акций страховщика China Life Insurance - на 3,6%, оператора казино Sands China - на 3,1%, производителя электромобилей BYD - на 2,4%.

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Версия на английском языке Japanese stock market rebounds strongly after massive plunge

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