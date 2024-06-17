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Рынок акций Франции упал на 6% за неделю и стал стоить меньше британского

Рынок акций Франции упал на 6% за неделю и стал стоить меньше британского Французский фондовый индекс CAC 40 за прошлую неделю упал более чем на 6%, что стало худшим показателем за два года.
Финансы
17 июня 2024 г. 17:24
Рынок акций Франции упал на 6% за неделю и стал стоить меньше британского

Французский фондовый индекс CAC40 за прошлую неделю упал более чем на 6%, что стало худшим показателем за два года.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает MarketWatch.

В результате капитализация французского рынка акций опустилась до $3,17 трлн, что меньше британского рынка ($3,23 трлн), по данным FactSet.

Причиной падения стало то, что президент Франции Эммануэль Макрон после поражения на выборах в Европейский парламент его партии "Возрождение" объявил 9 июня о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) и назначил досрочные выборы.

При этом аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что в случае победы на предстоящих во Франции парламентских выборах крайне правой партии "Национальное объединение", которая ощутимо обошла "Возрождение" по мандатам в Европарламент, падение рынка акций может продолжиться.

Тем не менее более вероятен исход, что ни одна из партий не получит большинства в Национальном собрании.

"Такой политический тупик ограничит риски принятия крупных экономических мер. Однако соотношение долга к ВВП, скорее всего, ухудшится, учитывая трудности с проведением необходимых ограничений расходов через парламент для сокращения госдефицита и структурных реформ, которые нужны для стимулирования экономического роста", - отмечают в Goldman Sachs.

При этом рынок вздохнул бы с облегчением, если союзники Макрона и правоцентристские республиканцы получили бы абсолютное большинство, полагают эксперты банка.

CAC40 в ходе торгов в понедельник растет на 0,4%. За последний месяц он снизился на 8,1%, за три месяца - на 7,6%.

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