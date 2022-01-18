Рынок акций Азербайджана – в каких секторах ждать изменений в этом году?

В условиях постпандемии на мировом рынке акций ожидается рост активности.

В условиях постпандемии на мировом рынке акций ожидается рост активности.

О том, как обстоит ситуация на этом рынке в Азербайджане и акции каких компаний могут вырасти в этом году, узнаем в беседе Report с руководителем департамента внешних рынков одной из инвестиционных компаний, действующих в нашей стране, Валехом Ганбаровым.

По мнению В.Ганбарова, 2022 год будет годом нефти.

"Период пандемии подходит к концу, государства открывают свои границы, компании с онлайн-режима возвращаются к традиционному формату работы. Все это означает, что спрос на нефть превысит предложение, что проявится в ценах на нефть.

Говоря про год нефти, я имею в виду, что цена на этот энергоноситель вырастет до 100 долларов США. В настоящее время на рынке нефти наблюдается нехватка, и ожидается, что она достигнет пика в ближайшие месяцы. Рост цен на нефть напрямую скажется на стоимости акций, связанных с нефтяной сферой. Будут высоко цениться акции таких компаний как Exхon, Chevron, BP. Эта тенденция коснется не только производителей нефти, но и компаний, занимающихся оказанием услуг нефтесервиса", - сказал он.

По мнению эксперта, эта тенденция верна и применительно к Азербайджану:

"Что касается азербайджанского рынка, очень мало компаний, акции которых торгуются. Однако ощутимый рост цен в нефтяной сфере непосредственно отразится на доходах Государственной нефтяной компании (SOCAR). В нынешний период можно считать это очень большой поддержкой для нашего государства".

В.Ганбаров отметил, что после нефтяной сферы ведущие позиции на рынке акций занимают финансовые компании:

"Рост может ощущаться и в высокотехнологичных компаниях. На внутреннем рынке есть несколько компаний, для торговли акциями которых имеются все возможности. Но для расширения и выхода на крупные рынки нужно иметь доступ к IPO (Initial public offering - первичное публичное размещение).

В нашей стране растет число акционеров финансового сектора. За последние несколько лет компании, банки, кредитные организации из этой сферы показали хороший результат, во всем мире наблюдается тенденция роста в этом секторе. В этом году и в Азербайджане, и в во всем мире ожидается высокая доходность финансового сектора, выплата крупных дивидендов, высокая ликвидность. Риски в финансовом секторе ниже, чем в других, поэтому большинству инвесторов лучше расширять портфель за счет акций компаний из этого сектора".