Рыночная стоимость Petkim достигла пятимесячного максимума

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ После опубликования итоговых финансовых показателей за 2016 год нефтехимического холдинга Petkim, крупнейшего актива Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), рыночная стоимость холдинга сегодня достигла пятимесячного максимума.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, сегодня в 10:16 по турецкому времени акции компании подорожали на 2,5% и достигли 4,56 лиры (TRY), что является наиболее высоким показателем с 7 октября прошлого года. Это связано с тем, что чистая прибыль по итогам года превысила соответствующий прогноз.

Вслед за публикацией отчета компания Ak Yatırım повысила годовую рыночную стоимость акций Petkim с 4,15 до 5,35 лиры. В заявлении говорится, что в четвертом квартале прошлого года чистая прибыль Petkim составила 216 млн турецких лир против средних рыночных ожиданий в 102 млн лир и прогнозов Ak Yatırım в 95 млн лир: "В четвертом квартале доналоговая прибыль компании в годовом сравнении выросла на 94% - до 275 млн лир, что оказалось выше рыночных ожиданий в 163 млн лир".

Компания повысила прогнозы по прибыли Petkim в 2017 году с 722 млн до 959 млн лир, по чистой прибыли - с 478 млн лир до 699 млн лир.