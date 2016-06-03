​Рыночная стоимость Международного банка Азербайджана стремительно падает

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Рыночная стоимость акций Международного банка Азербайджана (МБА) только в мае упала на 30%. Об этом сообщил Report Джафар Ибрагимли, член Наблюдательного совета инвестиционной компании Kapital Menecment, оказывающей посреднические услуги по купле-продаже акций.

По его словам, в настоящее время на фондовом рынке акции с номинальной стоимостью 27 гяпиков предлагаются потенциальным инвесторам по 7 гяпиков (на 74% дешевле), хотя всего лишь месяц назад они торговались по 10 гяпиков.

"Интерес к акциям МБА постепенно падает, так как банк годами не выплачивает дивиденды акционерам. Количество желающих продать свою долю в банке стремительно растет, в результате чего акции обесцениваются. Несмотря на то, что акции выставлены по 7 гяпиков, желающие их приобрести предлагают символическую сумму - 1 гяпик", - отметил Джафар Ибрагимли.

По его мнению, акции МБА еще больше упадут в цене из-за того, что банк завершил 2015 год с убытком в размере 823,61 млн. манатов: "После мер по оздоровлению Международного банка, смены руководства многие ожидали, что банк начнет работать с прибылью. В прошлом году доходы банка были неплохими, однако большая часть их ушла на создание резервов. Значит кредитный портфель банка все еще остается проблемным. Банк не делает заявлений в связи с этим. Если бы существовали объективные причины убыточной деятельности банка, акционеры могли бы потерпеть, однако подобная неопределенность приводит к массовому отказу акционерами от акций".

МБА в последний раз выплачивал дивиденды акционерам по итогам деятельности 2012 года. В этом году каждая акция принесла владельцу 4% (примерно 1 гяпик) от своей номинальной стоимости. Это повысило рыночную стоимость акций до 1,7-1,8 манатов. В последние три года банк заявил о том, что работает с убытком и перестал выплачивать дивиденды акционерам.

Напомним, что уставный капитал МБА равен 641,287 млн. манатов. Государству в банке принадлежит 54,96% (министерство финансов), негосударственным организациям - 8,49%, физическим лицам - 36,55%.