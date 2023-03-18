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Рыночная стоимость банков США, Европы и Японии упала на 459 млрд $

Рыночная стоимость банков США, Европы и Японии упала на 459 млрд $ Стоимость акций крупнейших банков США, Европы и Японии упала в среднем на 16% с начала марта на фоне банкротства американского Silicon Valley Bank и проблем швейцарского Credit Suisse.
Финансы
18 марта 2023 г. 02:44
Рыночная стоимость банков США, Европы и Японии упала на 459 млрд $

Стоимость акций крупнейших банков США, Европы и Японии упала в среднем на 16% с начала марта на фоне банкротства американского Silicon Valley Bank и проблем швейцарского Credit Suisse.

Как сообщает Report, об этом пишет Financial Times.

Согласно его данным, капитализация банков упала на 459 миллиардов долларов. Это крупнейшее падение с марта 2020 года.

Регуляторы попытались исправить ситуацию, но не слишком преуспели. В частности, акции оказавшегося на грани банкротства американского банка First Republic и Credit Suisse продолжили падение в пятницу. И это при том, что обе организации получили экстренные кредиты.

Американский Goldman Sachs потерял примерно 200 миллионов долларов на торговле ценными бумагами.

Напомним, 11 марта 2023 года в США обанкротился один из самых узнаваемых кредиторов в отрасли технологических стартапов – Silicon Valley Bank. Это стало крупнейшим банкротством со времен Мирового финансового кризиса 2008 года.

Вслед за SVB 13 марта из-за финансовых проблем и системных рисков закрылся и коммерческий банк Signature Bank. На фоне этих событий Соединенные Штаты оказались в шаге от нового экономического краха.

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