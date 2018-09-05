Рыночная стоимость Amazon достигла триллиона долларов

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Рыночная капитализация американской компании Amazon превысила триллион долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это произошло в результате того, что цена одной акции Amazon на бирже ненадолго достигла 2050,5 доллара. Позже цена упала до 2036 долларов.

В сентябре 2017 года рыночная стоимость Amazon составляла около 470 миллиардов долларов. За год компания подорожала более чем в два раза.

Отметим, что Amazon стала третьей в мире компанией, чья рыночная стоимость превысила триллион долларов. Капитализация Apple достигла этой отметки в начале августа. Китайская PetroChina также стоила триллион в течение нескольких часов в 2007 году.