Рыночная капитализация Facebook превысила $1 трлн

Рыночная капитализация американской компании Facebook в ходе торгов в понедельник в Нью-Йорке превысила 1 трлн долларов США.

Рыночная капитализация американской компании Facebook в ходе торгов в Нью-Йорке превысила 1 трлн долларов США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные электронной биржи Nasdaq.

В понедельник произошел резкий взлет акций компании. Их стоимость выросла на 15,92 долларов США (4,66 процентов) и продолжает увеличиваться. В результате рыночная капитализация компании превысила 1 трлн долларов США.

Резкий рост стоимости акций стал результатом победы Facebook в серии антимонопольных исков в последние дни.