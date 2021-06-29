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Рыночная капитализация Facebook превысила $1 трлн

Рыночная капитализация Facebook превысила $1 трлн Рыночная капитализация американской компании Facebook в ходе торгов в понедельник в Нью-Йорке превысила 1 трлн долларов США.
Финансы
29 июня 2021 г. 00:52
Рыночная капитализация Facebook превысила $1 трлн

Рыночная капитализация американской компании Facebook в ходе торгов в Нью-Йорке превысила 1 трлн долларов США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные электронной биржи Nasdaq.

В понедельник произошел резкий взлет акций компании. Их стоимость выросла на 15,92 долларов США (4,66 процентов) и продолжает увеличиваться. В результате рыночная капитализация компании превысила 1 трлн долларов США.

Резкий рост стоимости акций стал результатом победы Facebook в серии антимонопольных исков в последние дни.

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