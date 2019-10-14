Российские инвесторы заинтересованы в IPO Saudi Aramco

Ряд российских инвесторов проявляют интерес к инвестициям в IPO (первичное публичное предложение акций) крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в преддверии официального визита президента РФ в Саудовскую Аравию.

"Базово у России и так очень много своих нефтяных возможностей, чтобы массивно инвестировать в Saudi Aramco. Тем не менее, действительно у ряда российских инвесторов есть интерес к этому IPO", - сказал он.

IPO Saudi Aramco планируется на 2020-2021 годы. К продаже власти королевства намеревались предложить 5% компании. В целом акции Aramco предварительно оценивались в 2 трлн долларов, и это первичное размещение акций может стать самым дорогим в истории.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщал, что IPO может начаться в 2019 году с размещения 1% акций на саудовской бирже и продолжиться в 2020 году продажей еще одного 1% акций на одной из международных площадок.

Вырученные от продажи акций средства планировалось направить на реализацию плана реформ "Видение-2030", продвигаемого лично наследным принцем Мохаммедом бен Сальманом. Цель программы - диверсификация источников доходов королевства и уход от нефтяной зависимости. По оценкам Reuters, стоимость 1% Aramco может составить около 20 млрд долларов.

Компания Saudi Aramco также заинтересована в использовании технологий российской "Транснефти", заявил Дмитриев, который входит в совет директоров "Транснефти".

"Безусловно, здесь может быть технологическое сотрудничество, потому что ряд технологий "Транснефти" интересен Saudi Aramco и ряду других саудовских компаний", - сказал он.

При этом он допустил, что помимо технологического сотрудничества партнеры имеют "и другие возможности".

Дочерняя компания трубопроводной компании "Транснефть - Диаскан", крупнейший в России поставщик услуг по технической диагностике нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и резервуаров, сообщала об интересе к выходу на внешние рынки и предоставлению услуг по контролю трубопроводной инфраструктуры сторонним операторам, в том числе зарубежным. Сообщалось о планах сотрудничества не только с Саудовской Аравией, но также и с Алжиром, Индией, Малайзией, Индонезией, Аргентиной, Бразилией