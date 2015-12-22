​Ряд пунктов обмена валют снизил курс покупки - МОНИТОРИНГ

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report провела мониторинг курса купли-продажи наличной валюты в пунктах обмена валют, расположенных в центральной части Баку.

По информации из обменных пунктов, сегодня до первой половины дня отмечался баланс покупателей-продавцов валюты: "Самый хороший курс покупки составил 1,56 AZN/USD, самый хороший курс продажи - 1,57 AZN/USD".

Однако во второй половине дня ряд обменных пунктов снизил курс покупки до 1,55 AZN/USD, что связано с относительным ростом желающих конвертировать валюту в манаты. Сотрудники пунктов обмена валют выразили надежду, что в течение нескольких дней рынок стабилизируется.