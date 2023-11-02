Ряд объектов недвижимости Texnika Bank выставлен на аукцион

В ООО "Бакинский аукционный центр" 15 ноября состоится аукцион по продаже 15 объектов недвижимости ОАО Texnika Bank, находящегося в процессе ликвидации.

В ООО "Бакинский аукционный центр" 15 ноября состоится аукцион по продаже 15 объектов недвижимости ОАО Texnika Bank, находящегося в процессе ликвидации.

Как передает Report, об этом сообщил ликвидатор банков - Азербайджанский фонд страхования вкладов.

Согласно информации, речь идет о 6 нежилых участках площадью 111,5 кв.м стоимостью 245 тыс. манатов, трех нежилых участках площадью 153,2 кв.м на 322 тыс. манатов, двух нежилых участках площадью 185,4 кв.м на 389 тыс. манатов, нежилом участке площадью 187,8 кв.м на 394 тыс. манатов, нежилом участке площадью 115,9 кв.м на 255 тыс. манатов, нежилом участке площадью 188,9 кв.м на 397 тыс. манатов, нежилом участке площадью 117,4 кв.м на 258 тыс. манатов расположенных по адресу проспект Бабека, 12А, Хатаинский район, город Баку.