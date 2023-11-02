О нас

Ряд объектов недвижимости Texnika Bank выставлен на аукцион

Ряд объектов недвижимости Texnika Bank выставлен на аукцион В ООО "Бакинский аукционный центр" 15 ноября состоится аукцион по продаже 15 объектов недвижимости ОАО Texnika Bank, находящегося в процессе ликвидации.
Финансы
2 ноября 2023 г. 17:41
Ряд объектов недвижимости Texnika Bank выставлен на аукцион

В ООО "Бакинский аукционный центр" 15 ноября состоится аукцион по продаже 15 объектов недвижимости ОАО Texnika Bank, находящегося в процессе ликвидации.

Как передает Report, об этом сообщил ликвидатор банков - Азербайджанский фонд страхования вкладов.

Согласно информации, речь идет о 6 нежилых участках площадью 111,5 кв.м стоимостью 245 тыс. манатов, трех нежилых участках площадью 153,2 кв.м на 322 тыс. манатов, двух нежилых участках площадью 185,4 кв.м на 389 тыс. манатов, нежилом участке площадью 187,8 кв.м на 394 тыс. манатов, нежилом участке площадью 115,9 кв.м на 255 тыс. манатов, нежилом участке площадью 188,9 кв.м на 397 тыс. манатов, нежилом участке площадью 117,4 кв.м на 258 тыс. манатов расположенных по адресу проспект Бабека, 12А, Хатаинский район, город Баку.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Texnika Bank”ın 15 əmlakı hərraca çıxarılıb

Экслюзивные новости

Эксперт: Страны Центральной Азии не желают попадать в зависимость от глобальных игроков
Эксперт: Страны Центральной Азии не желают попадать в зависимость от глобальных игроков
2 ноября 2023 г. 10:52
Посол: Беларусь стремится содействовать Азербайджану в восстановлении Карабаха
Посол: Беларусь стремится содействовать Азербайджану в восстановлении Карабаха
1 ноября 2023 г. 11:37
Полицейский-азербайджанец из Донбасса рассказал о трудностях военного времени – ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоПолицейский-азербайджанец из Донбасса рассказал о трудностях военного времени – ФОТОРЕПОРТАЖ
30 октября 2023 г. 16:52
Исполнительный директор БИГ: Отсутствие реакции на проявления колониализма в XXI веке - двойные стандарты
Исполнительный директор БИГ: Отсутствие реакции на проявления колониализма в XXI веке - двойные стандарты
30 октября 2023 г. 12:51
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
30 октября 2023 г. 11:07
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
27 октября 2023 г. 18:06
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
27 октября 2023 г. 13:55
Грузинский эксперт: Форум Шелкового пути поможет найти точки соприкосновения между Баку и Ереваном
Грузинский эксперт: Форум Шелкового пути поможет найти точки соприкосновения между Баку и Ереваном
25 октября 2023 г. 14:44
Проект бюджета на будущий год будет рассмотрен в парламенте 2 ноября
Проект бюджета на будущий год будет рассмотрен в парламенте 2 ноября
25 октября 2023 г. 13:35
Госкомитет: Оставленные бабушкой на улице малыши будут помещены в детский дом
Госкомитет: Оставленные бабушкой на улице малыши будут помещены в детский дом
25 октября 2023 г. 11:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi