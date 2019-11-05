Некоторые банки в Азербайджане предоставляют неточные данные по проблемным кредитам

Счетная палата Азербайджана выявила несоответствия в предоставляемых рядом банков данных по проблемным кредитам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату.

В учреждении отметили, что это свидетельствует о серьезных проблемах в сфере учета и отчетности кредитных организаций.

Отмечается, что Палатой надзора за финансовыми рынками по итогам двух девальваций изучена в общей сложности 1 003 067 кредитных соглашений в 30 действующих и 15 ликвидированных банках и 47 небанковских кредитных организациях, рассчитана компенсация, которая на сегодняшний день выплачивается.

В структуре выделенных из госбюджета средств 49,3% направлено в кредитные организации для погашения основной части просроченных задолженностей, 50,7% - выплачено физическим лицам.