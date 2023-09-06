Руслан Талыбов: Азербайджан обеспечит турецким финтех-компаниям выход в постсоветские страны

Рынки постсоветских стран, включая Азербайджан, будут представлять достаточный интерес для турецких финтех-компаний.

Рынки постсоветских стран, включая Азербайджан, будут представлять достаточный интерес для турецких финтех-компаний.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Азербайджанской финтех-ассоциации Руслан Талыбов во время выступления на Азербайджано-турецком финтех-форуме в Баку.

Он заявил, что азербайджанский рынок обеспечит финтех-компаниям Турции выход на рынки постсоветских стран: "Также для азербайджанских финтехов особое значение имеет турецкий рынок. Потому что компании, желающие стать региональными и глобальными игроками, смогут воспользоваться для этих целей турецким опытом".

Талыбов сообщил, что в первом полугодии этого года в сферу финтеха во всем мире было инвестировано около 52 млрд долларов США: "В этой области было заключено 2 154 сделки. В глобальном масштабе драйверами развития финтех-сферы чаще всего являются подключения (connectivity), более низкая стоимость хранения данных, относительное снижение информационной асимметрии и снижение трансакционных издержек. Одна из важных проблем в сфере финтеха во всем мире - это риски, которые они несут".

Председатель правления Ассоциации отметил, что Центральный банк предпринимает совместные шаги с игроками сектора для обеспечения стабильности в этой области и в стране: "Одним из них было принятие в июле нового закона. В рамках нового закона финтехи теперь могут самостоятельно осуществлять денежные переводы, открывать и обслуживать платежные счета юридических и физических лиц, предоставлять кредит в размере 50 манатов на оплату услуг в течение двух месяцев. Еще одним важным внедрением, предпринятым Центральным банком, стал режим регулирования Sandbox, практикуемый во многих развитых странах. Любая финтех-компания, находящаяся под контролем Центрального банка, сможет подать заявку и протестировать любой инновационный продукт".