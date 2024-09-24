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Руслан Халилов: Срок погашения более 80% облигаций не превышает 3 лет

Руслан Халилов: Срок погашения более 80% облигаций не превышает 3 лет Срок погашения более 80% облигаций, выпущенных в Азербайджане, не превышает 3 лет.
Финансы
24 сентября 2024 г. 14:02
Руслан Халилов: Срок погашения более 80% облигаций не превышает 3 лет

Срок погашения более 80% облигаций, выпущенных в Азербайджане, не превышает 3 лет.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) Руслан Халилов на конференции "Зеленые финансы", организованной Американской торговой палатой в Азербайджане (AmCham Azerbaijan).

"Еще одна проблема, которая вызывает беспокойство, - это малое количество розничных инвесторов на рынке. Одна из наших инициатив заключается в том, чтобы увеличить их участие", - сказал он.

Халилов отметил, что команда БФБ, занимающаяся рынками капитала, активно взаимодействует со всеми заинтересованными сторонами, от участников рынка, государственных предприятий до крупных, средних и малых компаний.

"Мы стремимся информировать о рынке облигаций, повышая уровень знаний его участников. Это поможет некоторым из них подготовиться к выпуску "зеленых" облигаций. Мы активно ведем переговоры с крупными компаниями, реализующими масштабные проекты, и объясняем им, как они могут выйти на рынок облигаций и как он функционирует. В частности, когда мы стремимся представить потенциальным эмитентам "зеленых облигаций" практики, применяемые на различных рынках, и интегрировать эту информацию на азербайджанский рынок, возникают определенные трудности, учитывая потребности и требования местных инвесторов. Поэтому мы анализируем потребности местных инвесторов и требования рынка, чтобы устранить эти пробелы", - добавил Халилов.

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Версия на азербайджанском языке Ruslan Xəlilov: "İnvestorların “yaşıl istiqraz"ların buraxılışına hazır olmasını təmin etməyi hədəfləyirik"

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