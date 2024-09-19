Руслан Халилов: С рядом компаний Азербайджана идут переговоры о выпуске зеленых облигаций

В Азербайджане есть компании, претендующие на выпуск зеленых облигаций. Их деятельность направлена исключительно на развитие сектора альтернативной энергии.

В Азербайджане есть компании, претендующие на выпуск зеленых облигаций. Их деятельность направлена исключительно на развитие сектора альтернативной энергии.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель правления ЗАО "Бакинская фондовая биржа" Руслан Халилов.

"Мы активно ведем переговоры с этим компаниями и стараемся, чтобы они финансировали хотя бы часть проектов по производству альтернативной энергии путем выпуска облигаций. Таким образом, в Азербайджане может состояться выпуск первых "зеленых облигаций". Пока наша работа, связанная с COP29 и "зелеными облигациями", идет именно в этом направлении. "Зеленые облигации" выпускаются для того, чтобы полученные от них средства были направлены на сокращение выбросов углерода или проекты, оказывающие благоприятное воздействие на окружающую среду", - сказал Халилов.