О нас

Руслан Халилов: С рядом компаний Азербайджана идут переговоры о выпуске зеленых облигаций

Руслан Халилов: С рядом компаний Азербайджана идут переговоры о выпуске зеленых облигаций В Азербайджане есть компании, претендующие на выпуск зеленых облигаций. Их деятельность направлена исключительно на развитие сектора альтернативной энергии.
Финансы
19 сентября 2024 г. 13:58
Руслан Халилов: С рядом компаний Азербайджана идут переговоры о выпуске зеленых облигаций

В Азербайджане есть компании, претендующие на выпуск зеленых облигаций. Их деятельность направлена исключительно на развитие сектора альтернативной энергии.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель правления ЗАО "Бакинская фондовая биржа" Руслан Халилов.

"Мы активно ведем переговоры с этим компаниями и стараемся, чтобы они финансировали хотя бы часть проектов по производству альтернативной энергии путем выпуска облигаций. Таким образом, в Азербайджане может состояться выпуск первых "зеленых облигаций". Пока наша работа, связанная с COP29 и "зелеными облигациями", идет именно в этом направлении. "Зеленые облигации" выпускаются для того, чтобы полученные от них средства были направлены на сокращение выбросов углерода или проекты, оказывающие благоприятное воздействие на окружающую среду", - сказал Халилов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ruslan Xəliov: "Yaşıl istiqraz" buraxmağa namizəd olan şirkətlər var"

Другие новости из категории

На Международном страховом конгрессе в Турции впервые будет представлен стенд Азербайджана
На Международном страховом конгрессе в Турции впервые будет представлен стенд Азербайджана
19 сентября 2024 г. 14:21
Председатель БФБ: Вторичный рынок акций в Азербайджане практически отсутствует
Председатель БФБ: Вторичный рынок акций в Азербайджане практически отсутствует
19 сентября 2024 г. 12:15
Внедрение стандартов устойчивости станет обязательным в азербайджанском бизнесе
Внедрение стандартов устойчивости станет обязательным в азербайджанском бизнесе
19 сентября 2024 г. 11:29
В Баку проходит VIII Евразийский форум бухгалтеров и аудиторов
В Баку проходит VIII Евразийский форум бухгалтеров и аудиторов
19 сентября 2024 г. 11:18
В Азербайджане утверждена Инструкция по подготовке и представлению отчета по статистике платежей
В Азербайджане утверждена "Инструкция по подготовке и представлению отчета по статистике платежей"
19 сентября 2024 г. 09:32
СМИ: США пригрозили турецким банкам санкциями за операции с РФ
СМИ: США пригрозили турецким банкам санкциями за операции с РФ
19 сентября 2024 г. 09:19
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.09.2024)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.09.2024)
19 сентября 2024 г. 09:13
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.09.2024)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.09.2024)
19 сентября 2024 г. 09:02
Цена золота обновила исторический максимум
Цена золота обновила исторический максимум
18 сентября 2024 г. 23:04
ФРС снизила прогноз роста ВВП США на 2024 год
ФРС снизила прогноз роста ВВП США на 2024 год
18 сентября 2024 г. 22:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi