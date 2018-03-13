Руководство Национального депозитарного центра вновь сформировано

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Состоялось внеочередное заседание Наблюдательного совета (НС) Национального депозитарного центра (НДЦ).

Как сообщает Report, на заседании сформирован новый состав НС.

Директор департамента надзора над финансовыми рынками Палаты надзора над финансовыми рынками Джавид Назаров был избран председателем НС, еще один сотрудник Палаты Мухаммад Гасанли, замдиректора инвестиционной компании Invest-Az Орхан Багиров, директор инвестиционной компании Xalg Capital Турал Байрамов, директор инвестиционной компании PASHA Capital Бахруз Нагиев избраны членами НС.

На встрече также состоялись обсуждения текущих и предстоящих задач, определены основные направления деятельности.