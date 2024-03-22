Руководство МВФ одобрило выделение Украине транша в размере $880 млн

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил договоренности о выделении Украине очередного транша в размере $880 млн по линии механизма расширенного кредитования.

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил договоренности о выделении Украине очередного транша в размере $880 млн по линии механизма расширенного кредитования.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении пресс-службы МВФ.

Из документа следует, что руководство МВФ завершило рассмотрение достигнутых ранее между организацией и украинским руководством рабочих договоренностей. Это позволит "немедленно выделить $880 млн, которые будут направлены на бюджетную поддержку" Украины, отмечается в тексте.

Договоренность о выделении Украине очередного транша была достигнута в феврале. Фонд тогда выразил мнение, что на Украине наблюдается "положительная динамика уверенного роста" экономики. При этом в организации признали, что прогноз развития экономики Украины на 2024 год остается "крайне неопределенным".

Предыдущий транш в размере $900 млн в рамках четырехлетнего механизма расширенного кредитования был одобрен Советом исполнительных директоров МВФ в декабре 2023 года.